ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは“捨て活”。「3月中に手放すと『4月の運気』が劇変する持ち物5選」について解説します。◆3月は「運の入れ替え」に最適なシーズン3月は卒業や転勤など、身の回りの環境が大きく変わる時期ですね。実はこの時期、物理的な荷物を整理することは、自分自身の「運気の流れ」を整えることにも繋がると言わ