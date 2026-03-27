笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。3月21日（土）の放送は、株式会社おてつたび代表取締役CEOの永岡里菜（ながおか・りな）さんが登場。マッチングサービス「おてつたび」を通じた地域創生の話や今後の展望について伺いまし