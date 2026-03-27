◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節神戸２―１広島（２７日・ノエビアスタジアム神戸）ＡＣＬＥ出場チーム同士による１試合が行われ、神戸がホームで広島に逆転勝ちした。ドイツ人指揮官対決。昨季まで広島を４季率いて、ルヴァン杯優勝２度のミヒャエル・スキッベ監督（６０）は、今季から神戸を率いて古巣・広島との初対決だった。広島も新任のバルトシュ・ガウル監督（３８）のもと、守護神・大迫敬介を日本代表の欧