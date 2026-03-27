複合型エンターテインメント施設「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」（東京ドリームパーク、ＴＤＰ）が２７日、東京・有明で開業した。開業に先駆けた２６日、報道陣向けの内覧会が行われた。オープニングセレモニーに出席した「サンドウィッチマン」伊達みきおが「ここからエンタメが始まる。発信基地でございます」と注目した「ＥＸシアター有明」。２階のメインエントランスから階段をのぼると、赤いカーペット。会場内の