昨年７月に女優の川口葵と結婚を発表した元Ｋ―１王者・武尊のバキバキ肉体にファンは大興奮だ。２７日にインスタグラムで「現役最後の合宿やりきった残り一ヶ月、最高の心と身体に仕上げる」とつづり、仕上がったバキバキの肉体をアップした。この投稿には「頑張ってね」「全力で応援します」「思い残すことのない試合ができることを祈ってます」「試合が楽しみ」「必ず勝つ」などの声が寄せられている。武尊は４・２９