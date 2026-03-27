◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの水谷瞬外野手が、７回に同点の一発を放った。この試合初めてリードを奪われた直後の７回、１死走者なしで打席に入ると、追い込まれながらもソフトバンクの３番手ヘルナンデスの１５５キロを逆方向へ運んだ。右越えの同点ソロで、伊藤の黒星を消し「開幕からエースに黒星を付けるわけにはいきません。ここから、まだまだ行きますよ！パイナッ