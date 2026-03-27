サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の6月開幕を控えて、日本代表がW杯出場を決めている2チームとのアウェイでの強化試合に臨み、スコットランド代表と3月28日（日本時間29日）にグラスゴーで、イングランド代表と3月31日（日本時間4月1日）にロンドンのウェンブリーで対戦する。 今回の2連戦がW杯メンバー発表前最後の実戦の機会で、次回の活動は本大会メンバー発表後になると見