◆パ・リーグロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）西武は接戦を制せず、ロッテとの開幕戦を落とした。プロ８年目で初の開幕投手となった先発・渡辺勇太朗投手（２５）は７回１１２球を投げ６安打２失点で降板し、開幕戦白星とはならず。最速は１５２キロをマーク。両軍無得点の２回に２死二塁から松川に先制の中前適時打を浴びた。４回には２者連続の四球と安打で無死満塁とすると、１死を奪ってからまたも松川に左前