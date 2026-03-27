◆パ・リーグロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの開幕投手を務めたドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が５回７０球を投げて４安打、無失点、２奪三振の好投。球団新人では１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶり２人目となる新人開幕白星を挙げた。今季から指揮を執るサブロー監督にとっても、うれしい初勝利となった。毛利は初回１死から長谷川に中前打を打たれた後、二盗も許して