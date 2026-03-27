◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）４年目で初めて開幕投手を務めたヤクルト・吉村貢司郎投手が５回１／３を投げて被安打５、２失点で降板した。初回、先頭の牧に中越え本塁打を許したが、その後は最速１５１キロの速球に変化球をゾーンに集めて７奪三振。６回に１失点したところで降板した。「いきなり本塁打を打たれてしまいましたが、切り替えて粘り強く投げることができました。次回はもう少し長い