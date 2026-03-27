激変ぶりが話題の元プロ野球・巨人の元木大介氏がスマートな私服姿を披露した。２７日にインスタグラムで「おはようございます今日のお菓子はグミ最近いろんなグミめちゃ増えましたよね！その中でも安定の果汁グミ皆さんのおすすめあったら教えてください」とつづり、果汁グミを持ったショットをアップ。黒のトップスにグレーのパンツでスタイリッシュな姿を見せた。この投稿には「足細くてルパン三世みたい」「顔がイ