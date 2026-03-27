「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）阪神が開幕戦に完敗。藤川監督は「相手が上回ったということですよ。また次です」と話し、敗戦を受け止めた。先発のエース・村上が初回先頭のキャベッジに被弾するなどいきなり２失点。昨季まで巨人戦で１本塁打も許していなかった右腕がまさかのスタートとなった。打線もドラ１左腕の巨人・竹丸の前に、六回まで３安打で１得点と抑え込まれた。藤川監督は自軍の村上について「