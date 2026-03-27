「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）巨人が昨季リーグ覇者の阪神に開幕戦で快勝。球団の新人投手として６４年ぶりに開幕投手の大役を任せたドラフト１位の竹丸が６回を３安打５奪三振、１失点の好投でプロ初勝利を挙げた。６回を投げ終えた後、ベンチで竹丸の左肩をもみもみしながら労いの言葉をかけた阿部監督。試合後は「もう素晴らしいの一言ですね」と新人の投球を絶賛。ベンチでかけた言葉については「ナイスピッ