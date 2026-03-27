フジテレビ系「坂上どうぶつ王国」が２７日に放送され、坂上忍がＭＣを務めた。この日はＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉をゲストに迎えた。同番組レギュラーのＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・高橋海人について印象を聞かれた永瀬は「すごい繊細な人です。海人のせいじゃないことが起きたとして『これ、俺のせいかな…？』みたいな。そこまで気にせんでいいことも気にするし」と話した。さらに「彼、いろんなメディアで枕