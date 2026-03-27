◇パ・リーグ西武１―３ロッテ（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）西武は開幕戦で黒星スタートとなった。8年目で初の開幕投手を務めた渡辺は7回6安打2失点と好投したが、2回と4回、松川に2打席連続適時打を浴び、勝利には届かなかった。打線は7回、渡部と源田の連続内野安打などで1死一、三塁のチャンスをつくったが、反撃は岸の右犠飛による1点に止まった。8回には2番手の糸川がポランコにソロ本塁打を被弾。