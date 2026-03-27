元安芸高田市長の石丸伸二氏が４月２日からＡＢＥＭＡで配信される「恋愛病院」に出演することが分かり、ネットで反響を呼んでいる。「恋愛病院」は、番組公式ＨＰによると「本気の恋を忘れたワケあり男女１０人が恋愛だけに向き合う２泊３日のリハビリ生活」とある。ＡＢＥＭＡの公式Ｘでは予告動画も公開。石丸氏はサンタクロースの格好をして「恋とはなんぞや、という定義から始めないと」と小難しいことを言っており、「