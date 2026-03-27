◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）宮崎県出身の山内日菜子（29＝ライク）が6バーディー、1ボギーの67で回り、首位と2打差の3位と好位置につけた。1番パー5で第3打を3メートルにつけてバーディー発進。最終18番は5メートルのバーディーパットを沈めて地元ファンを沸かせた。オフには週1回ラウンドし知り尽くしているコースで今季初の60台を叩き出し「朝か