◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人が昨季セ・リーグ王者・阪神に快勝し、3年連続の開幕戦勝利。就任3年目の阿部慎之助監督（47）は「もう素晴らしいの一言です」と6回3安打1失点5奪三振の好投でプロ初登板初先発初勝利を飾ったドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）を称えた。新人ながら開幕投手に抜てき。その期待に見事応えた。新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務