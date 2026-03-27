北海道・旭川市のトンネルでカメラが捉えたのは、左右に振られるトラック。すると次の瞬間、壁に激突し、大きく一回転しました。一体、何が起きたのでしょうか。目撃者によりますと、当時、雪解け水により路面がぬれていたといいます。トンネル内の道路も凍っていたのでしょうか、目撃者の車が停車する直前、車体が左右に振られる様子も記録されていました。目撃者は「トラックが車線変更した時点でブレーキに足を乗せ始めていたの