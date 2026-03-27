3月26日（木）に放送された『徹子の部屋』に、『突撃！隣の晩ごはん』でおなじみのヨネスケが出演。再婚した妻との心温まるエピソードを語った。【映像】熟年離婚がきっかけで「軽いうつ」に…ヨネスケ（77歳）を絶望から救った新妻の“愛のムチ”66歳で熟年離婚を経験し、10年間の独身生活を送っていたヨネスケ。コロナ禍での仕事の激減や独り身の寂しさが重なり、当時は「軽いうつ」と診断されるほど精神的に追い詰められていた