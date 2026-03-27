国土交通省・長岡国道事務所は3月27日、国道289号の新潟・福島県境の区間である「国道289号八十里越」が2027年夏に暫定開通する予定と発表しました。発表によりますと、新潟市と福島県いわき市を結ぶ国道289号のうち、通行不能になっていた三条市から福島県南会津郡只見町まで20.8キロの区間が「国道289号八十里越」として工事が行われてきました。このうち、国土交通省長岡国道事務所が、地形的に一番厳しい部分の約11.8kmの整備