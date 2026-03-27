THE DO DO DO’sが、2月18日にリリースした1stアルバム『MIRACLE』の収録曲「またね」のMVを本日3月27日21時に公開した。 （関連：椎名林檎×向井秀徳、SennaRin×川上洋平、家入レオ×斎藤宏介……男女ボーカルで響かせる新鮮なアプローチ） 本MVには、ワタナベエンターテインメント所属の俳優 熊井戸花が出演。映像監督は留置太輔（木工団地）が担当した。 なおTHE DO DO DO’sは、アルバムリ