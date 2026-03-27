（桃園中央社）台北市内で昨年12月19日に起きた無差別襲撃事件で、容疑者を制止しようとして命を落とした余家昶（よかちょう）さんが27日、北部・桃園市の桃園忠烈祠に合祀（ごうし）された。立法院（国会）内政委員会は事件後、余さんを忠烈祠に合祀するよう支援する案を可決していた。忠烈祠には、国のために身を尽くしたり、社会のために命をささげたりした人が祭られる。余さんは桃園市に戸籍を置いていた。この日は、東部・花