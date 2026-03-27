今月２４日に発生し、きのう鎮圧状態となった山形県東根市の山林火災について、消防は午後から山に入っての作業を進めましたが、「鎮火」の確認には至らなかったということです。 【写真を見る】24日に発生した東根市の山火事は未だ鎮火に至らずこれまでに11ヘクタールが焼ける（山形） この火災は、今月２４日、東根市大木沢の山林でおきたもので、これまでに１１ヘクタールが焼けたことが確認されています。