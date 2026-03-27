2026年2月末、トランプ政権が主導した対イラン軍事作戦をきっかけに、地政学リスクが一気に高まった。混乱局面でも底堅さを保つ米国株は「買い」か「売り」か。世界市場が揺れる中で、注目されている米国の防衛関連株は、今からでも買えるのか。米国株に精通する3人のプロに、今後の投資戦略を徹底的に聞いた。（今村光博、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価や業績データは2026年3月19日時点。企業名の後の（ ）内はティッカー。AI