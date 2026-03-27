■全会計は18兆6850億円スイスの国家予算並み27日、最終日となった東京都議会定例会で、2026年度一般会計当初予算案9兆6530億円が賛成多数で可決・成立しました。前年度の9兆1580億円に比べて5.4％、4950億円増加し、5年連続で過去最大を更新しました。また、特別会計と公営企業会計を含めた全会計の合計は18兆6850億円となり、都によりますと、スイスの国家予算の同規模程度にあたるということです。■小池知事「新たな視点で課