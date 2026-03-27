◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-1阪神(27日、東京ドーム)巨人の開幕投手を務めたルーキー・竹丸和幸投手が6回1失点の好投。阪神に勝利しプロ初白星を挙げました。竹丸投手は初回、ストレートを中心に投げ、阪神打線を抑えると2回からはスライダーにチェンジアップも交ぜ3回まで無失点とします。4回はフォアボールとヒットで1塁3塁のピンチを作ると大山悠輔選手に犠牲フライを打たれますが、失点はこの1点のみ。6回まで投げ79球、5奪三