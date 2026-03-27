◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月27日、東京ドーム）試合前の国歌演奏を行ったのはヘヴィーメタルバンド「MEGADETH（メガデス）」の一員として活躍していたマーティ・フリードマンさん。エレキギターで「君が代」のメロディーを奏でました。フリードマンさんは日本を拠点として活動していて、2024年の9月28日の日本ハムとソフトバンクの試合前に、初めてギターでの君が代演奏を行いました。