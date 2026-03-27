6回1失点と役割を果たした巨人先発の竹丸＝東京ドーム巨人は新人の竹丸が6回1失点で初登板勝利。緩急の投球がさえた。田中瑛がプロ初セーブ。打線は一回にキャベッジの先頭打者アーチなどで2点。四回は新加入のダルベックがソロ。阪神は村上が本来の精彩を欠いて6回3失点。