Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。お茶や紅茶を淹れるとき、「茶葉とお湯の適量がわからない」「スプーンや軽量カップで量るなんて面倒」「渋いか薄いかでほどよい濃さにならない」という難点があります。そこで頼りになるのが、HARIO（ハリオ）のお手軽ティーポット「マルティ OTPM-40-PGR」。茶葉とお湯の量を計算してく