Image: Media Integration ワイが一番イケてるなーと思う夢、それはレコーディング・スタジオをバックパックに入れて持ち歩くこと。録音や制作という行為は、本来もっと軽やかで衝動的なもののはず。頭の中にメロディが浮かんだ瞬間や、街角でいい音に出会ったとき。ただ実際には、PCを立ち上げて、配線して、環境を整えて…という「準備」の途中で、最初の熱量が少しずつこぼれていくのを経