英語を流暢に話す姿に憧れを抱き、学生時代には専門学校へ通っていた筆者。「いつかペラペラに」と思っていたのですが、学生時代には身につかず、その気持ちも年月とともに忘れていきました。しかし、結婚して子どもが幼稚園に通うようになったある日、そんな学生時代を後悔することになったのです。筆者自身のエピソードをお届けします。 ネイティブの先生と英語で会話を楽しむママたちを前に息子が放った衝撃の一言とは&#