飼い主の就寝後、猫たちがどんな行動をしているのか疑問に思う方も多いかと思います。そこで、実際にカメラを回してその姿を捉えた投稿が話題です。投稿には、猫の「パワハラ」のような姿を捉え、その姿を見た視聴者からは「みんなかわいくてたまらん」「猫さんとの幸せな夜を過ごしてますね」といったコメントが寄せられました。 【動画：飼い主が寝ている間、４匹の猫はどう過ごしてる？→撮影してみたら…幸せあふれる光景】