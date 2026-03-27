おじいちゃん猫と子猫の時からずっと一緒。 年月を経てさらに深まった2匹の絆に感動の声が広がっています。話題の投稿は4000件以上の「いいね！」を獲得し「尊いものを見せていただきました…ありがとう」「おじいにゃん、大好き！ですね。可愛い」「なんだろう…ウルウルしちゃった」といったコメントが寄せられていました。 【写真：ずっとおじいちゃん猫に見守られて育った子猫→現在……尊すぎる『成長記録』に感動】 おじい