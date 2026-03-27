お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん(40)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。若手芸人の少年期に撮影した懐かしの2ショットを公開した。 【写真】エモい写真なのに年月を感じさせない姿…｢こんな変わらないことあります?」 「あの時、8歳だった男の子が10年後にまさか吉本芸人になるとは…」とつづり、10年前と現在の2枚の2ショットを投稿。一緒に写っているのは、2024年4月に現役高校生芸人としてデビュ