Appleは「Appleでサインイン」機能を使うことで、個人のメールアドレスを非公開にする「メールを非公開」という機能を提供しています。しかし、この機能で隠されているはずのユーザーの実名が、Appleにより連邦捜査局(FBI)に提供されたと404 Mediaが報じました。Apple Gives FBI a User’s Real Name Hidden Behind ’Hide My Email’ Featurehttps://www.404media.co/apple-gives-fbi-a-users-real-name-hidden-behind-hide-my-em