巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ初登板初先発。６回１失点の好投で球団史上初となる新人での開幕戦先発勝利を挙げた。ヒーローインタビューでは満員のファンから大歓声を浴び、「めっちゃうれしいです！！」と喜びを素直に表現した。普段はポーカーフェイスのルーキーだが、ベビーフェイスを崩して笑顔。「サイコーです！」と声を張り上げると、東京ドームは熱狂に包まれた。記念すべきプロ第