歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが運転中の姿を披露した。２７日にインスタグラムで「あっという間に終わっちゃう春がはじまった！！目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、頬を膨らませてハンドルを握るショットや足元などをアップした。この投稿には「助手席乗りたい」「プクってしてるの可愛い」「綺麗な足」「美脚」「レトロチック」などの声が寄せられている。