圧倒的な実力で審査員から注目を浴び、総合5位にランクインしている20歳の候補生・RIRA（リラ）が、合宿に向けたパッキングの様子を公開した。【映像】20歳練習生のすっぴん顔『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。華やかなメイクと長い爪が話題のRIRAは、すっぴんで緑色のスウェット姿で登場、恩師であるダンスの先生から贈