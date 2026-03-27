【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）【映像】谷川の「並外れたゴール＆アシスト」アジア制覇の直後に欧州最高峰の舞台で無双したなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子。その過酷すぎる移動スケジュールと、それを微塵も感じさせない圧巻のパフォーマンスに、所属クラブであるバイエルンの公式サイトからも驚愕・称