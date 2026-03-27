クマが冬眠から本格的に目覚める時期を迎える中、啓発や対策グッズが注目を集めている。鈴や撃退スプレーが一般的だが、一風変わった商品やサービスも登場。岩手県内では今年に入り、すでにクマによる人身被害が発生しており、県民の安心安全につながることが期待される。防災関連商品を手がける滝沢市の有限会社「クワン」が販売しているのが、クマと共存するための知恵などを記した手拭い「防災拭いクマ対策編」（縦３５セ