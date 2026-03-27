ドイツのワーデフール外相は27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた直接会談が、近くパキスタンで開かれる見通しだと明らかにしました。ドイツの公共ラジオに出演したワーデフール外相は27日、アメリカとイランの間で、すでに間接的な接触が行われているとしたうえで、直接会談に向けた準備が進められていると述べました。その上で、「直接会談は近いうちにパキスタンで開かれる予定だ」と述べ、双方はすでに第三者を通じて文書