菓子専業の開発企業で菓子の全国卸販売を手掛けるジェーシーシー（JCC）は今後、菓子卸事業の取り組みとして、セントラル倉庫を借りて輸入菓子を中心に在庫し、JCCメンバー社（菓子卸7社）に販売しやすい適正なロットで輸送することを計画する。2月25日、取材に応じた水谷圭二社長が明らかにした。「実はこれまで在庫を持っておらず、商品は、製造先・輸入先からメンバー社へ直送している。輸入品は円安でなかなか厳しい状況