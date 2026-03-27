冷奴が進化している。従来は夏の食卓の定番だったが、近年は家飲みの広がりを背景に、味付きやたれ付きの商品が増え、つまみとしての需要が伸びている。民間調査によると、豆腐の用途別構成比は味噌汁が4割前後で最大を占める一方、冷奴も3割程度に達し、その比率はじわりと上昇している。夏の長期化もあり、調理せずそのまま食べる需要が広がっている。一方で、麻婆豆腐などの調理用途は1ケタ台にとどまり、用途は味噌汁と冷奴