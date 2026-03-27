愛知県の豊川用水の深刻な水不足を受け、県は2つのルートから支援を受けることになりました。過去に例の少ない“異例の要請”により、危機を乗り切る構えです。 ■渇水での仕様は初…「幸田蒲郡線」で導水へ 27日も、ダムの底のひび割れた地面がむき出しとなっている新城市の宇連ダム。 枯渇状態が3月17日から続き、この宇連ダムを最大の水源とする豊川用水では、全体の貯水率も7.1％に。豊橋市内