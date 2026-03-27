リヴァプール退団を表明したモハメド・サラーを巡り、プレミアリーグの「歴代ベスト11」論争が再燃している。かつてトッテナムなどで活躍したジェイミー・オハラ氏は、『Sky Sports』で、自身の選ぶ史上最強の布陣にサラーを入れないという決断を下した。同氏が右ウイングに指名したのは、マンチェスター・ユナイテッドで一時代を築いたクリスティアーノ・ロナウドだ。長年リーグを支配したエジプトの王であっても、かつての怪物が