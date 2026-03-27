2026W杯が迫り、自国の代表チームのユニフォームを購入しようかと検討する人も増えている頃だろうか。ただ、優勝候補の一角であるイングランドではユニフォームが高すぎるとの不満が国民から出ているという。英『The Sun』によると、ナイキのイングランド代表公式ユニフォームは大人用が135ポンド（約2万8000円）となっていて、EURO2024の頃より10ポンドほど高くなっている。さらに子供用の上下セットも98ポンド（約2万円）となっ