日本代表は今月、W杯メンバー発表前最後のテストマッチとしてスコットランド代表、そしてイングランド代表との親善試合を行う。選手たちにとっては重要なアピールの場となるが、英『Football Insider』がこの2試合での活躍に期待を寄せるのがセルティックに所属するFW前田大然だ。昨シーズン公式戦51試合で33ゴール12アシストを記録し、リーグ4連覇に大きく貢献した前田。スコットランドの年間最優秀選手に選ばれたが、今シーズン