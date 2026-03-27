もしも、コンサートなど、イベントの最中に地震が発生したらどうしたらよいのでしょうか。 【写真を見る】音楽と防災を融合した「避難訓練レコードコンサート」もしもイベントの最中に地震が発生したら？（山形・天童市） きょう、山形県天童市では音楽と防災を融合したイベントが行われました。 参加者「最高ですね～。最高のセットで最高の曲」 天童市で懐かしのレコード音楽に聞き入るお客