◆卓球▽ノジマＴリーグ男子プレーオフ決勝（２７日、東京・国立代々木第二体育館）卓球のノジマＴリーグのプレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、初制覇を狙うＲＳ２位の金沢ポート（金沢）と激突。第１試合のダブルスでは、東京の林ユン儒（台湾）、閻安（中国）組が、金沢の小林広夢、張禹珍（チャン・ウジン）＝韓国＝組に２―１で勝利。第２試合のシ